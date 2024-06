Veratschnig vom WAC nach Mainz, Schifferl zu 1860 München

Zwei Abgänge hat Österreichs Fußball-Bundesligist Wolfsberger AC am Dienstag verlautbart: U21-Nationalspieler Nikolas Veratschnig wechselt in die deutsche Bundesliga zum 1. FSV Mainz 05 und Raphael Schifferl verlässt die "Wölfe" in Richtung 1860 München. Der Traditionsclub ist aktuell in der 3. deutschen Liga.

von APA