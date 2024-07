Venezianisches Traditionscafé passt wegen Hitze Uniformen an

Wegen der Hitzewelle in Italien passt das traditionsreiche Caffè Florian in Venedig die Uniform seiner Kellner an. So dürfen die Kellner des 1720 gegründeten Lokals die klassische Jacke mit Mascherl ablegen, die sie seit 300 Jahren tragen. Ersetzt wird sie durch eine praktischere Damastweste und ein Hemd mit offenem Kragen, wie der stellvertretende Geschäftsführers des Cafés, Amedeo Zugnaz, den Medien berichtete. Das Lokal gilt als das älteste Café der Welt.

von APA