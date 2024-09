Van der Bellen empfängt neuen slowakischen Präsidenten

Die Slowakei ist stark polarisiert. Die Stimmung zwischen Anhängern des Regierungskurses und der liberalen Oppositionsparteien, die der Regierung autokratische Tendenzen vorwerfen, ist sehr aufgeheizt. Pellegrini seinerseits unterzeichnete im Juli ein viel kritisiertes Gesetz, mit dem der bisherige öffentlich-rechtliche Rundfunk formell aufgelöst und durch ein neues Staatsmedium ersetzt wurde. Zuletzt gab es Proteste gegen die nationalistische Kulturministerin. Martina Šimkovičová will mit umstrittenen Personalentscheidungen und ihrer Politik ausschließlich die "nationale slowakische Kultur" fördern. Ein Streik der Kulturschaffenden droht.

Van der Bellen und Pellegrini wollen über die guten nachbarschaftlichen Beziehungen sprechen, teilte die Präsidentschaftskanzlei im Vorfeld mit. Auch über die enge wirtschaftliche Verflechtung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur dürften die beiden Staatsoberhäupter sich austauschen. Internationale Themen wie die Unterstützung des Westbalkan sowie die Krisenherde Nahost und die Ukraine stehen ebenfalls auf der Agenda. Ein gemeinsames Pressegespräch ist geplant.

In seiner Antrittsrede hatte Pellegrini betont, dass viele Menschen in der Slowakei angesichts des Kriegs in der Ukraine verunsichert seien. Man müsse dem Nachbarland helfen, zu einem gerechten Frieden zu kommen. Die Regierung in Bratislava hatte nach ihrem Amtsantritt staatliche Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt. Zuvor war die Slowakei einer der größten Unterstützer des von Russland angegriffenen Landes.

Van der Bellen hatte mit Pellegrinis Vorgängerin, Zuzana Čaputová, engen Kontakt gepflegt. Bei einem Abschiedstreffen Ende Mai zeigte sich Van der Bellen zuversichtlich, dass sein Verhältnis zu Pellegrini ähnlich gut sein werde wie das zur grün-liberal gesinnten Ex-Präsidentin. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien "zu eng", dass sie gefährdet werden könnten, hatte der Bundespräsident erklärt.