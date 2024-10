Van der Bellen empfängt Meinl-Reisinger und Kogler

Bundespräsident Alexander Van der Bellen beendet am Dienstag seinen Gesprächsreigen mit den Spitzen der Parlamentsparteien nach der Nationalratswahl. Als letzte an der Reihe sind nach FPÖ, ÖVP und SPÖ nun die Vorsitzenden der kleineren Parteien: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird am Vormittag in der Hofburg erwartet, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) folgt um 13.30 Uhr. Offen ist, wann sich Van der Bellen zum weiteren Vorgehen nach Abschluss der Gespräche äußern wird.

von APA