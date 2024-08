Van Aert gewinnt erneut bei Vuelta, O'Connor bleibt in Rot

Van Aert setzte sich nach dem finalen Anstieg auf den Alto del 14% durch. Er stand somit in den bisherigen sieben Teilstücken gleich fünfmal auf dem Podium. Van Aert führt auch die Punktewertung an. Geprägt war die Etappe von einigen Attacken, wobei Red-Bull-Kapitän Primoz Roglic (18.) mit seiner Mannschaft vergeblich versuchte, Boden auf O'Connor (17.) gut zu machen. Der dreifache Vuelta-Sieger aus Slowenien liegt nun 4:45 Minuten hinter dem am Donnerstag nach einer Solofahrt erfolgreichen Australier.

Gall trat für O'Connor in die Pedale, er überquerte als bester Österreicher zeitgleich mit dem Sieger als 28. die Ziellinie. 5:38 Minuten liegt der Osttiroler weiter hinter dem Spitzenreiter, auf Roglic fehlt ihm nur eine knappe Minute.

Am Samstag könnte es kleinere Verschiebungen in der Gesamtwertung geben. Auf der achten Etappe von Ubeda nach Cazorla über 159 km wartet zum Schluss ein Anstieg der dritten Kategorie mit durchschnittlich 7,2 Prozent Steigung.