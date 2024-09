USA vor Deal zu Lieferung von Langstreckenraketen an Ukraine

Bei den Waffen handelt es sich demnach um Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), also um konventionelle Luft-Boden-Marschflugkörper mit einer mittleren bis großen Reichweite. Sie können von Flugzeugen aus auf Ziele am Boden abgeschossen werden. Eine Lieferung von JASSMs an die Ukraine könnte deren strategische Möglichkeiten erheblich verbessern und ihr einen Vorteil gegenüber Russland verschaffen.

Deutschland wiederum will der Ukraine nach Angaben aus Sicherheitskreisen weitere sechs Flugabwehrsysteme vom Typ IRIS-T SLM zur Verfügung stellen. Zudem wolle die deutsche Regierung weitere sechs dieser Systeme für die Bundeswehr beschaffen, hieß es weiter.