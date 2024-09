USA dementieren angebliches Angebot an Houthi-Rebellen

Die USA haben Äußerungen der jemenitischen Houthi-Rebellen über ein angebliches Angebot zur Anerkennung der Regierung in Sanaa scharf zurückgewiesen. Ein hochrangiger US-Beamter bezeichnete die Darstellung der Houthis am Montag als "frei erfunden". Mohammed al-Bukhaiti, Mitglied des Houthi-Politbüros, hatte zuvor in einem TV-Interview mit Al-Jazeera erklärt, die USA hätten eine Anerkennung der Houthi-Regierung angeboten, um die Angriffe der Rebellen zu stoppen.

von APA