US-Schauspieler und TV-Charakter John Amos (84) gestorben

Als tragender TV-Charakter und Mitwirkender in einer Vielzahl von Serien gehört John Amos zu den prägenden Gesichtern des US-Fernsehens - nun ist er im Alter von 84 Jahren laut übereinstimmenden US-Medienberichten gestorben. Der Schauspieler verschied demnach bereits am 21. August in Los Angeles, wie etwa die "New York Times" unter Berufung auf Amos' Publizistin Belinda Foster berichtete. Eine Ursache oder warum sein Tod erst jetzt publik wurde, blieb demnach unklar.

von APA