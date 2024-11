Der US-Rapper Young Thug (33) hat sich in einem Strafprozess wegen Vorwürfen von Bandenkriminalität in mehreren Anklagepunkten schuldig bekannt. Damit nahm das im Vorjahr begonnene Verfahren gegen den Grammy-Preisträger ein überraschendes Ende. Die zuständige Richterin in Atlanta (US-Staat Georgia) verurteilte den 2022 festgenommenen Sänger zu 40 Jahren Haft, die er im Gegenzug für sein Schuldeingeständnis und die bereits in Haft verbrachte Zeit aber nicht absitzen muss.

von APA