US-Rapper Travis Scott nach Schlägerei in Paris festgenommen

Wegen des Vorfalls ermittle die Polizei, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter. Die Behörde machte zunächst keine Angaben dazu, ob sich Scott weiterhin in Polizeigewahrsam befindet.

Travis Scott hatte am Donnerstag seine rund 57 Millionen Follower im Onlinedienst Instagram wissen lassen, dass er sich in Bercy befand, wo die Partien des Olympia-Basketballturniers stattfinden. Am Donnerstag hatten dort die USA gegen Serbien im Halbfinale gespielt. Später war Scott seinen Posts zufolge bei einer Party in einem Nachtklub.

Travis Scott ist eine prominente Figur der US-Rap-Szene. Seit 2015 hat er vier Alben herausgebracht. Früher war er mit der Influencerin Kylie Jenner liiert, mit der er zwei Kinder hat.

Im Juni war er bereits nach einer Streiterei im Hafen der US-Küstenstadt Miami festgenommen worden. Damals waren ihm Hausfriedensbruch und Ruhestörung unter Einfluss von Alkohol vorgeworfen worden.