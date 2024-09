US-Rapper Sean "Diddy" Combs festgenommen

Der mit mehreren Klagen wegen Menschenhandels und sexueller Gewalt konfrontierte US-Rap-Mogul Sean "Diddy" Combs ist am Montagabend (Ortszeit) in New York festgenommen worden. Der 54-Jährige sei zuvor von einer Grand Jury angeklagt worden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf eine mit dem Fall vertraute Quelle. Sein Anwalt Marc Agnifilo sprach gegenüber AFP von einer "ungerechten" strafrechtlichen Verfolgung seines Mandanten.

von APA