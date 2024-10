US-Rapper Eminem wird Opa

Hailie teilte auf Instagram ebenfalls Fotos, auf denen sie und ihr Mann mit Ultraschallbildern zu sehen sind, dazu die Worte "Mama & Papa" sowie die Jahreszahl 2025. Einem früheren Instagram-Post zufolge hatte das Paar im vergangenen Mai geheiratet.

"Temporary" ist Teil von Eminems zwölften Album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", welches der Rapper im Juli veröffentlichte. Eminem hat den Song gemeinsam mit der Sängerin Skylar Grey aufgenommen und richtet sich darin direkt an Hailie. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III. heißt, hatte schon zuvor seiner Tochter Lieder gewidmet, unter anderem 2004 den Hit "Mockingbird".