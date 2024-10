US-Präzisionsangriffe auf Houthi-Waffenlager im Jemen

Die USA haben am Mittwoch laut dem US-Militär und dem Verteidigungsministeriums mehrere Waffenlager in von Houthis kontrollierten Gegenden des Jemen mit strategischen B2-Bombern angegriffen. "Die US-Streitkräfte haben mehrere unterirdische Einrichtungen der Houthis ins Visier genommen, in denen verschiedene Waffenkomponenten untergebracht waren, die die Huthis für ihre Angriffe auf (...) Schiffe in der Region verwendet haben", erklärte Verteidigungsminister Lloyd Austin.

von APA