Joe Biden wird als erster amtierender US-Präsident das brasilianische Amazonasgebiet besuchen. Der 81-Jährige wird am Sonntag in Manaus am Ufer des Rio Negro im Nordwesten Brasiliens erwartet. Dort will er mit Verantwortlichen sprechen, die sich für den Erhalt des Regenwaldes einsetzen.

von APA