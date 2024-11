Nach dem Sieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl will sich der amtierende Präsident Joe Biden am Donnerstag an die Nation wenden. Die Rede ist für 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 MEZ) geplant. Das Weiße Haus erklärte, Biden setze sich für einen reibungslosen Übergang zu Trumps Amtseinführung am 20. Jänner ein. Nach Angaben von Trumps Wahlkampagne hatte Biden Trump angerufen, um ihm zu gratulieren und ihn zu einem Treffen im Weißen Haus einzuladen.

von APA