US-Open-Out von Titelverteidigerin Gauff - Zverev weiter

Die 20-jährige Gauff präsentierte sich weit von ihrer Topform entfernt, ihr unterliefen alleine 19 Doppelfehler. Im Vorjahr hatte sie im Finale von New York gegen Sabalenka ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Nach der Niederlage gegen Navarro meinte Gauff, mehr Konstanz in ihr Spiel bringen zu müssen. Auch denke sie daran, einen Spezial-Coach für den Aufschlag zu engagieren. "Ich glaube, es ist eine mentale Hürde, über die ich drüber muss. Wenn ich jetzt auf den Trainingsplatz gehen würde, würde ich wahrscheinlich 30 Aufschläge in Serie ins Feld bringen."

Navarro hatte Gauff bereits im Wimbledon-Achtelfinale bezwungen, vor diesem Jahr hatte die Nummer 13 der heurigen US Open noch nie die ersten Runde überstanden. "Das ist ziemlich unglaublich, dass ich jetzt im Viertelfinale stehe", meinte die in New York gebürtige Navarro. Die 23-Jährige trifft in der Runde der besten acht auf Paula Badosa (Nr. 26). Die Spanierin setzte sich in ihrem Achtelfinale gegen die Chinesin Wang Yafan 6:1,6:2 durch. Sabalenka bekommt es mit der Siegerin der Olympia-Finalrevanche zu tun, der Chinesin Zheng Qinwen (7) zu tun. Die Goldmedaillengewinnerin setzte sich gegen die Kroatin Donna Vekic (24) mit 7:6(2),4:6,6:2 durch. Das Match entschied Zheng um 2.15 Uhr Ortszeit, später ging bei den US Open noch nie eine Partie der Frauen zu Ende.

Zverev ist noch drei Siege von seinem ersten Grand-Slam-Titel entfernt, seinem erklärten Ziel. "Ich tue alles dafür, was ich kann. Ich gebe alles, hoffentlich ist es an einem Punkt meiner Karriere so weit", meinte er mit Blickrichtung Sonntag nach seinem 450. Sieg auf der Tour. Gegen Taylor Fritz (Nr. 12) geht es um das Halbfinale. Der US-Amerikaner überwand die norwegische Hürde Casper Ruud mit 3:6,6:4,6:3,6:2. Im Head-to-Head steht es 5:4 für Zverev, im Wimbledon-Achtelfinale hatte zuletzt Fritz gesiegt. Zverev: "Ich erwarte, dass es ein sehr, sehr toughes Match wird."

Der Australier Alexei Popyrin, Drittrunden-Bezwinger von Olympiasieger Novak Djokovic, unterlag Lokalmatador Frances Tiafoe 4:6,6:7(3),6:2,3:6. Tiafoes erste von drei weiteren Hürden auf dem Weg zum ersten US-Männer-Triumphator in Flushing Meadows seit Andy Roddicks Titelgewinn 2003 ist Grigor Dimitrow (9). Der Bulgare hatten den Russen Andrej Rublew (6) mit 6:3,7:6(3),1:6,3:6,6:3 nach hartem Kampf im Griff. Rublew hat bereits zehn Major-Viertelfinale erreicht, ist aber noch nie darüber hinaus gekommen.