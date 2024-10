Die nächsten Viertelfinalisten bei den mit 2,626 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien stehen fest: Der als Nummer sieben gesetzte Brite Jack Draper eliminierte am Donnerstag den Italiener Luciano Darderi, der in Runde eins die Karriere von Dominic Thiem beendet hatte, mit 7:5,6:1 und freute sich über seinen 50. Sieg auf Hardcourt. Zuvor hatte der Tscheche Jakub Mensik seinen Platz unter den letzten acht mit einem 6:3,7:6(7) über den Serben Miomir Kecmanovic gebucht.

von APA