US-Antipersonenminen für die Ukraine

Die USA werden der Ukraine zur Stärkung ihrer Verteidigung gegen die russische Invasion auch Antipersonenminen zur Verfügung stellen. Das teilte ein US-Beamter der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit. Es handle sich um Minen, die mit einer Selbstzerstörungs- oder Deaktivierungsvorrichtung ausgerüstet sind. Am Sonntag haben die USA der Ukraine bereits den Einsatz weitreichender Waffen gegen militärische Ziele in Russland erlaubt.

von APA