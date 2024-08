Unwetter riefen Einsatzkräfte im Nordwesten auf den Plan

Es kam lokal zu kleineren Murenabgängen, Wasserschäden und umgestürzten Bäumen. Verletzt wurde niemand. Aus Niederndorferberg im Bezirk Kufstein wurden etwa auch einige abgedeckte Dächer gemeldet. Laut Medienberichten kam es in einigen Gemeinden des Bezirkes zudem zu kurzfristigen Stromausfällen. Im Gemeindegebiet von Schwendau-Lindenstraße im Zillertal wurde indes eine Hangbefestigung unterspült. In weiterer Folge schwappte Erdreich gegen ein Haus. In Schendau-Burgstall verlegte eine Mure den Burgstallbach mit Bäumen. Und in Ramsau füllten Schlamm und Geröll das Rückhaltebecken des Bichlbachs, teilte die Polizei mit. Das Unwetter hinterließ lokal auch in Osttirol seine Spuren. In Lienz mussten einige Landesstraßen wegen Murenabgängen und umgestürzter Bäume gesperrt werden.

Weiter westlich wurden dann auch in Salzburg rund 700 Feuerwehrkräfte von einer Unwetterfront mit starken Regenschauern und Windböen auf Trab gehalten. Betroffen war hier diesmal vor allem der Flachgau. Keller wurden überflutet und Dächer abgedeckt. Bäume stürzten um und es kam auch zu Murenabgängen und Verklausungen. Ein Elektroboot mit fünf Personen geriet am Wolfgangsee zudem in Seenot, Wasserretter aus St. Gilgen und St. Wolfgang sowie Feuerwehrkräfte aus St. Gilgen konnten die Besatzung schließlich sicher an Land bringen. Auch im Tennengau und im Pinzgau waren Feuerwehren im Einsatz.

In Oberösterreich schlug bei einem Gewitter am Dienstagabend in Innerschwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ein Baum in ein Kinderzimmerfenster ein. Er traf genau jenes Dachflächenfenster, unter dem sich das Bett von zwei Geschwistern befindet. Die Familie war zu dem Zeitpunkt ein Stockwerk tiefer beim Abendessen. Somit wurde niemand verletzt, teilte die Freiwillige Feuerwehr Mondsee mit. 23 Einsatzkräfte waren nötig, um den Baum vom Dach des Wohnblocks zu entfernen.