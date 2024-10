Das Hochwasser und die Unwetter in Teilen Österreichs haben den Tourismus im September hart getroffen. Die Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sind österreichweit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,4 Prozent auf 11,30 Millionen gesunken, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Die Nächtigungszahlen im Sommer sind trotz des September-Einbruchs auf Höhenflug.

von APA