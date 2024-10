Nachdem er am Dienstag in Adnet (Tennengau) mit einem Küchenmesser seine Mutter getötet haben soll, ist Samstagmittag über den 31-jährigen tatverdächtigen Sohn die Untersuchungshaft wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr verhängt worden. Das teilte die Sprecherin des Landesgerichtes Salzburg, Christina Bayrhammer, der APA mit. Der Mann verzichtete auf Rechtsmittel gegen die U-Haft. In zwei Wochen folgt dann eine neuerliche Haftprüfungsverhandlung.

von APA