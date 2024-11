Adele Neuhauser gehört dank ihrer Rolle als "Tatort"-Kommissarin Bibi Fellner und dem von Uli Brée geschriebenen Serienerfolg "Vier Frauen und ein Todesfall" zu den bekanntesten Filmschauspielerinnen des Landes. Von Brée stammt auch das Drehbuch für "Ungeschminkt", den jüngsten Film mit der 65-Jährigen in der Hauptrolle. Darin spielt sie Josefa, die einmal Josef war. Die Koproduktion von ORF und BR ist am Mittwoch, 20.15 Uhr, in ORF 2 (auf ORF ON schon ab Dienstag) zu sehen.

von APA