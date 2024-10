Unfertige Werkshalle aus Windhager-Konkursmasse gekauft

Meir wolle den Bau, in den bereits gut 50 Mio. Euro geflossen waren, um weitere etwa 15 Mio. Euro fertigstellen. Auf knapp 50 Mio. Euro sei auch der Wert des Anwesens geschätzt worden, allerdings in besseren Immobilienphasen: "Die Zeiten sind nicht einfach, dadurch haben wir die Möglichkeit, Projekte zu kaufen, bei denen wir vor einigen Jahren nicht zum Zug gekommen wären", zitieren die "OÖN" Alois Meir senior von der Käuferfirma. Was konkret am Areal entstehen soll, ist noch offen.

Als laut Zeitung im Grundbuch mit einem Pfandrecht eingetragener und damit besicherter Gläubiger fließt der Kaufpreis im Wesentlichen an die Oberbank. Gleichzeitig finanziere sie als Hausbank der Immobilienfirma Meir einen Teil des Kaufpreises.

Windhager mit Seekirchen am Wallersee im Bundesland Salzburg war im Jänner pleitegegangen, stellte das für die Wärmepumpenproduktion geplante Werk nahe Gmunden daher nicht mehr fertig. Das eigentliche Geschäft der Firma wurde von der Mutter der oberösterreichischen Wasserfirma BWT gekauft und fortgeführt; 90 von 440 Jobs wurden abgebaut.