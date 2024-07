Umstrittene Stierhatz von Pamplona beginnt

Ungeachtet neuer Proteste von Tierschützern beginnt am Samstag in Spanien eine neue Ausgabe der ebenso spektakulären wie umstrittenen Stierrennen von Pamplona. Das insgesamt neuntägige Sanfermín-Fest wird um 12.00 Uhr mit dem traditionellen "Chupinazo", dem Abfeuern einer kleinen Rakete vom Rathausbalkon aus eröffnet. Die erste Stierhatz findet in der nordspanischen Gemeinde am Sonntag statt.

von APA