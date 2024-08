Umstrittene EU-Renaturierungsverordnung tritt in Kraft

An diesem Sonntag tritt die - vor allem auch in Österreich sehr umstrittene - EU-Renaturierungsverordnung offiziell in Kraft. Der WWF forderte daher am Freitag einen "Schulterschluss von Bund und Ländern", damit Österreich in zwei Jahren einen guten Renaturierungsplan einreichen könne. Besonders wichtig seien eine ausreichende Finanzierung der Projekte, effiziente Strukturen und eine bessere Datenlage. Österreich könne "von einer vorbildlichen Umsetzung massiv profitieren".

von APA