Umfangreiche Rückschauen von Bob Dylan und Neil Young

Bob Dylan und Neil Young haben wieder ihre Archive geöffnet, zum Teil wohl auch aus Copyright-Gründen. So wird die legendäre Tour von Bob Dylan & The Band von 1974 mit einem 27 CDs umfassenden Boxset gewürdigt. Enthalten sind sämtliche professionelle Mitschnitte dieser Konzertreise, aus der das Live-Album "Before the Flood" hervorging. Neil Young bringt - wie Dylan sein Werk im September - seinen von Fans lange erwarteten dritten Teil seiner "Archives"-Serie heraus.

von APA