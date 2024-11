Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ist am Mittwoch in Österreich zu Gast. Er trifft seinen Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien. Es ist bereits der zweite Besuch Sybihas in Österreich seit seinem Amtsantritt Anfang September. Er hatte im Rahmen von einer seiner ersten Auslandsreisen schon am 19. September Schallenberg getroffen.

von APA