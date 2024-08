Ukrainische Drohnen nahe Moskau abgeschossen

Sobjanin sprach von einem der größten Drohnenangriffe auf Moskau überhaupt. In der Nacht gab es vorübergehend Einschränkungen beim Betrieb von drei Flughäfen der Stadt. Wie die Flugaufsicht auf Telegram mitteilte, galten die Beschränkungen vier Stunden lang bis 06.30 Uhr (Ortszeit) für die Airports Wnukowo, Domodedowo und Schukowski. Am Hauptflughafen Scheremetjewo sei der Betrieb nicht eingeschränkt gewesen.

Über den Grenzregionen Brjansk und Belgorod wurden dem Ministerium zufolge 23 beziehungsweise sechs und über der Region Kaluga drei Drohnen abgeschossen. Über der Region Kursk, in die ukrainische Truppen einmarschiert sind, zwei. Die russischen Behörden melden in der Regel nur die Zahl der Flugobjekte, die sie unschädlich machen konnten, und halten sich zu Schäden an militärischen Einrichtungen bedeckt. In allen Fällen habe es nach ersten Erkenntnissen keine Opfer oder Zerstörungen gegeben.

Das ukrainische Militär traf eigenen Angaben zufolge unterdessen in der südrussischen Region Rostow ein Raketensystem. Es habe sich um ein System von S300-Flugabwehrraketen gehandelt, teilt der Generalstab mit. Der Angriff habe einem Raketensystem nahe der Siedlung Nowoschachtinsk gegolten. An bestimmten Zielpunkten seien Explosionen festgestellt worden, die Genauigkeit des Treffers werde noch untersucht. Der Gouverneur von Rostow, Wasili Golubew, teilte mit, die russische Luftwaffe habe über der Region eine aus der Ukraine abgefeuerte Rakete zerstört. Das russische Verteidigungsministerium erwähnte dies in seinem täglichen Lagebericht nicht.

Die Ukraine ist seit dem russischen Überfall im Februar 2022 jede Nacht Luftangriffen ausgesetzt, die unter anderem wichtige Energie-Infrastruktur ins Visier nehmen. Auch in der Nacht auf Mittwoch wurden unter anderem Explosionen aus dem westukrainischen Gebiet Chmelnyzkyj gemeldet.