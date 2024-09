Ukraine - Telegram: Daten wurden niemals weitergegeben

Nach dem Verbot des Messenger-Dienstes Telegram für Staatsbedienstete in der Ukraine hat das Unternehmen erklärt, niemals Daten von Personen oder Inhalte von Nachrichten weitergegeben zu haben. "Telegram hat niemals Messaging-Daten an irgendein Land, einschließlich Russland, weitergegeben. Gelöschte Nachrichten werden für immer gelöscht und können technisch nicht wiederhergestellt werden", so Telegram in einer Erklärung.

von APA