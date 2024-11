Die Ukraine ist nach Angaben ihrer Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag mit 73 russischen Drohnen angegriffen worden. 50 davon habe die Luftabwehr abschießen können. Vier befänden sich noch in der Luft, die anderen 19 Drohnen habe man aus den Augen verloren, hieß es. Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in der Nacht auf Sonntag 34 ukrainische Drohnen zerstört. 27 davon seien über der an die Ukraine grenzenden Region Kursk abgefangen worden.

von APA