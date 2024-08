Ukraine-Krieg: Moskau und Kiew werfen einander Angriffe vor

Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben einander beide Seiten in der Nacht auf Freitag gegenseitige Angriffe vorgeworfen. In der ostukrainischen Region Donezk seien bei russischem Artilleriebeschuss am Donnerstag vier Menschen getötet und elf verletzt worden, sagte ein Regionalgouverneur. Die russischen Behörden meldeten einen heftigen ukrainischen Drohnenangriff auf die rund 200 Kilometer von der Grenze entfernte Region Lipezk im Südwesten Russlands.

von APA