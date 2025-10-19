News Logo
Udo Lindenberg ehrte Doldinger

Lindenberg und Doldinger waren musikalische Weggefährten
Der deutsche Panikrocker Udo Lindenberg hat seinen musikalischen Weggefährten Klaus Doldinger gewürdigt. "Klaus Doldinger, mein ewiger guter Freund und erster großer Mentor und mein musikalischer Weggefährte, schwer zu glauben, dass die Jazz- und Filmmusikwelt jetzt echt ohne dich klarkommen muss... Du warst mir oft ein großer Lehrer, ein echter Pionier und auch jetzt bist du uns schon mal vorausgegangen...", schrieb der Musiker auf seinen Social-Media-Kanälen.

Lindenberg, der zehn Jahre und fünf Tage nach Doldinger geboren wurde, war 1971 der erste Schlagzeuger in dessen Band Passport, die internationale Jazz-Geschichte schrieb. Der Hamburger trommelte auch die "Tatort"-Titelmelodie ein, die Doldinger 1970 komponiert hatte, und die seitdem im Vorspann der Krimiserie erklingt. "Eine Ehre, dich zu kennen, und deine Tatort Titelmelodie eingetrommelt zu haben", schrieb Lindenberg nun unter anderem.

"Damals in München, Passport, du warst mein Katapult in die Oberliga der professionellen Musikwelt, ich hab so tierisch viel von dir gelernt das werde ich dir niemals vergessen..." Er sei Doldinger für vieles dankbar. Die Jazzlegende ist am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben.

dpatopbilder - 07.03.2025, Baden-Württemberg, Tübingen: Der Musiker und Maler Udo Lindenberg steht bei der Vernissage für eine Ausstellung mit seinen Bildern im Neuen Kunstmuseum vor einem Bild. In der Jubiläumsausstellung werden 30 Jahre Malerei von Udo Lindenberg präsentiert. Foto: Bernd Weißbrod/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Eröffnung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++.

