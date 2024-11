Überirdische Literatur. Im Fall des Romans "Orbital" von Samantha Harvey ist diese Bezeichnung nicht nur ein Qualitätsurteil, sondern auch eine Inhaltsangabe. Das Buch, das vor wenigen Tagen mit dem mit 50.000 Pfund dotierten Booker Prize ausgezeichnet wurde, spielt im Weltraum. Genauer gesagt in der Raumstation ISS, in der zwei Frauen und vier Männer alle 90 Minuten die Erde umkreisen. "Umlaufbahnen" heißt das Buch in deutscher Übersetzung. Die Kritiken sind galaktisch.

von APA