In den Niederlanden gehen die Behörden Hinweisen nach, dass möglicherweise Warnungen aus Israel vor Angriffen auf Fans des Fußballklubs Maccabi Tel Aviv in Amsterdam übersehen wurden. "Eine Untersuchung über mögliche Warnzeichen aus Israel wird noch durchgeführt", schrieb Justizminister David van Weel in einem Brief an das Parlament. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass von den 63 am Freitag festgenommenen Personen noch vier in Gewahrsam sind.

von APA