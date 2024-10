Über 60 Tote nach Luftattacken Israels im Libanon

Bei israelischen Angriffen auf die Bekaa-Ebene im Ostlibanon sind nach Behördenangaben mehr als 60 Menschen getötet worden. Rund ein Dutzend Ortschaften seien in der Nacht auf Dienstag angegriffen worden, teilte Bezirksgouverneur Bachir Khodor mit. 67 Menschen seien getötet, mehr als 120 verletzt worden. Das sei die höchste Anzahl an Todesopfern in den seit mehr als einem Jahr andauernden Feindseligkeiten.

von APA