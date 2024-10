Über 100 Spielerinnen fordern FIFA-Vertragsende mit Saudis

Mehr als 100 Profifußballerinnen aus 24 Ländern haben den Weltverband FIFA dazu aufgefordert, den Sponsorenvertrag mit dem saudi-arabischen Ölkonzern Aramco zu beenden. Saudi-Arabien habe "Milliarden für Sport-Sponsoring ausgegeben, um von dem brutalen Ruf des Regimes in Bezug auf die Menschenrechte abzulenken", heißt es in einem offenen Brief, den unter anderem auch die ÖFB-Teamspielerinnen Viktoria Pinther und Marina Georgieva unterzeichnet haben.

von APA