Nach dem Fund eines toten Babys in einem Abfallcontainer in der Kundratstraße unweit der Wiener Klinik Favoriten hat eine Haft- und Rechtsschutzrichterin des Wiener Landesgerichts am Montagvormittag die Untersuchungshaft über die Mutter des Kindes verhängt. Das teilte die Sprecherin des Landesgerichts, Christina Salzborn, auf Anfrage der APA mit. Als Begründung wurde Tatbegehungsgefahr angeführt. Die Haftverhandlung fand im Beisein eines Bereitschaftsverteidigers statt.

von APA