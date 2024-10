"U-Bahnsurfer" nach Unfall in Wien weiter in Lebensgefahr

Weiter in Lebensgefahr schwebt ein 18-Jähriger nach einem Unfall in Wien-Hietzing bei der U4-Station Schönbrunn. Er war am Dienstagnachmittag mit einer Gruppe von Männern illegal auf dem Dach einer Garnitur mitgefahren und gegen eine Fußgängerüberführung über der Strecke geprallt. Ein 17-Jähriger wurde ebenfalls schwer verletzt ein Spital gebracht. Auch er befinde sich "kritischem Zustand", wie das Unfallkrankenhaus Meidling (AUVA-Traumazentrum) am Nachmittag mitteilte.

von APA