Zwei Tage nach einem folgenschweren Unfall in Wien-Hietzing bei der U-Bahn-Station Schönbrunn ringen ein 18-Jähriger und sein 17-jähriger Freund im Spital weiter um ihr Leben. Wie das AKH und das Unfallkrankenhaus Meidling am Vormittag gegenüber der APA mitteilten, befänden sich beide noch in "lebensbedrohlichem Zustand". Die jungen Männer waren am Dienstagnachmittag am Dach eines aus Hütteldorf kommenden U4-Zuges mitgefahren und gegen eine Fußgängerüberführung geprallt.

von APA