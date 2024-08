Twin City Liner am Wiener Donaukanal beschädigt

Der Twin City Liner ist Samstagfrüh bei einem Zwischenfall auf dem Donaukanal in Wien beschädigt worden. Laut der Betreibergesellschaft des zwischen Wien und Bratislava verkehrenden Schiffes musst der Twin City Liner um 8.42 Uhr kurz nach dem Ablegen am Schwedenplatz bei der Ostbahnbrücke einem Hindernis ausweichen. Dabei wurde das Schiff an einem der beiden Rümpfe beschädigt und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

von APA