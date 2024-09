TV-Quoten im August: ORF dank Olympia im Höhenflug

ORF 1 befand sich allen voran aufgrund der Olympischen Sommerspiele in Paris im Höhenflug: In der Gesamtzielgruppe erreichte der Sender 9,6 Prozent (plus 2,7 Prozentpunkte), bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 12,6 Prozent (plus 3,3 Prozentpunkte). Damit konnte auch der Rückgang bei ORF 2 (minus 1,3 Prozentpunkte auf 20,9 Prozent in der Gesamtzielgruppe, minus 2 Prozentpunkte auf 8,9 Prozent in der Zielgruppe 12-49) kompensiert werden. Zu den stärksten Sendungen des Monats zählten neben den "ZiBs" auch das Kuppelformat "Liebesg'schichten und Heiratssachen" sowie die Polit-"Sommergespräche".

Nach den der Fußball-EM zu verdankenden Rekordquoten von Juni und Juli musste sich ServusTV diesmal mit etwas kleineren Marktanteilen begnügen, blieb mit 4,3 Prozent und einem leichten Rückgang von 0,4 Prozentpunkten aber stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe. Bei den 12- bis 49-Jährigen reichte es zu 3,6 Prozent Marktanteil. Zu den beliebtesten Sendungen gehörten u.a. das Formel-1-Rennen in Zandvoort, die Übertragungen der Champions-League-Qualifikationsspiele des FC Salzburg und die Reihe "Heimatleuchten".

Zum Teil etwas bergab ging es für die Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (ATV, ATV2, Puls 4, Puls 24): Puls 4 und ATV verloren jeweils leicht und landeten bei 2,4 bzw. 2,3 Prozent (12+) respektive 4,0 bzw. 3,4 Prozent (12-49). Einen minimalen Rückgang gab es auch für Puls 24, während ATV2 in der Gesamtzielgruppe stabil blieb (1,1 Prozent) und in der Kernzielgruppe sogar leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent Marktanteil zulegen konnte. Erfolgreichste Formate waren etwa die Doku "Adieu Mörtel" über das Ableben von Baumeister Richard Lugner sowie "Drunk Dates" oder "Pfusch am Bau".

Leicht nach oben ging es für oe24.tv: Der Sender der Mediengruppe Österreich kam im August auf 1,4 Prozent Marktanteil (12+) bzw. 1,7 Prozent Marktanteil, womit ein Wachstum von 0,2 bzw. 0,3 Prozentpunkten vorlag.

Überblick über die Marktanteile der größeren österreichischen TV-Sender: