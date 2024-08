TV-Konzern RTL nimmt für Fußball-EM Gewinnrückgang in Kauf

Die Übertragung einiger Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat den operativen Gewinn des Fernsehkonzerns RTL gedrückt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) sei wegen der Investitionen in die Sportrechte im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode von 181 auf 172 Mio. Euro gesunken, teilte die Bertelsmann-Tochter am Freitag mit. Der Umsatz stieg um knapp 2 Prozent auf 2,87 Mrd. Euro, weil die TV-Werbeumsätze um fast 5 Prozent stiegen.

von APA