Tuchel ab Jänner Englands Teamchef - WM-Titel "unser Traum"

Thomas Tuchel wird Englands neuer Fußball-Nationaltrainer. Wie der englische Verband FA am Mittwoch bestätigte, unterschrieb der Deutsche bereits am 8. Oktober bei den "Three Lions". Ab 1. Jänner 2025 soll Tuchel die Engländer zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen - und dort den Pokal stemmen. Der ehemalige Coach von u.a. Chelsea, Paris Saint-Germain, Dortmund und des FC Bayern ist der dritte Ausländer auf dem wichtigsten Trainerposten im Mutterland des Fußballs.

von APA