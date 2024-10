Toyota kehrt erstmals seit 2009 in Formel 1 zurück

Die Kooperation mit Toyota Gazoo Racing, der Motorsportabteilung des Automobilherstellers, beginnt ab sofort mit dem Branding der VF-24-Fahrzeuge. Toyota Gazoo Racing wird offizieller technischer Partner von Haas, wobei beide Parteien ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Ressourcen teilen werden. Toyota wird Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen anbieten.

"Dass ein Weltmarktführer im Automobilsektor unsere Organisation unterstützt und mit ihm zusammenarbeitet und gleichzeitig versucht, sein eigenes technisches Fachwissen weiterzuentwickeln und zu beschleunigen - das ist einfach eine Partnerschaft mit offensichtlichen Vorteilen für beide Seiten", sagte Haas-Boss Ayao Komatsu in einer Erklärung.

Komatsu dankte Ferrari und seinem Teamchef Fred Vasseur für die Unterstützung beim Aufbau der Partnerschaft sowie dem Formel-1-Chef und ehemaligen Ferrari-Chef Stefano Domenicali.

Toyota hatte von 2002 bis 2009 viel Geld in die Formel 1 investiert, mit dem eigenen Team gelang allerdings kein Sieg. Es gäbe auch keinen Plan, wieder einen eigenen Motor oder ein Werksteam zu lancieren. Toyota-Präsident Akio Toyoda meinte bei einer Pressekonferenz auf dem Fuji-Kurs, dass er "tief in seinem Herzen" immer bereut hat, dass er mit dem kompletten Rückzug aus der Formel 1 den Weg für japanische Piloten in die Formel 1 blockiert habe. "Allerdings möchte ich hinzufügen, dass ich immer noch glaube, dass meine Entscheidung, Toyota aus der Formel 1 zu nehmen, nicht falsch war", sagte Toyoda.