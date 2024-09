Totschnig: Agrar-Schäden erst in einigen Tagen abschätzbar

Die Unwetter-Schäden der Bauern können laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) erst nach Abfließen des Wassers in einigen Tagen insgesamt abgeschätzt werden. "Das Hochwasser hat in der Landwirtschaft zahlreiche Schäden hinterlassen, etwa an Wiesen, Feldern und Gebäuden", sagte Totschnig zur APA. Besonders betroffen seien Kulturen in den Ackerbauregionen, die knapp vor der Ernte stehen, etwa Ölkürbisse, Kartoffeln, Sojabohnen, Mais und Zuckerrüben.

von APA