Toter und zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall in Wien

Zu einem Arbeitsunfall mit einem Toten und zwei Schwerverletzten ist es am Freitag auf einer Baustelle in der Jakobergasse in der Wiener Innenstadt gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich demnach gegen 8.00 Uhr eine Palette von einem Kran und fiel infolge aus großer Höhe auf drei Bauarbeiter.

von APA