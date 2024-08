Toter Bub in Tirol: Vater einstimmig freigesprochen

Im Mordprozess gegen einen 39-Jährigen, dessen sechsjähriger Sohn im Sommer 2022 in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol tot aufgefunden worden war, ist der angeklagte Vater am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht freigesprochen worden. Die acht Geschworenen hielten den Deutschen einstimmig für nicht schuldig, seinen Sohn getötet und einen Raubüberfall vorgetäuscht zu haben. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig, der Staatsanwalt gab keine Erklärung ab.

von APA