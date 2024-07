Toter Bub in Tirol: Mordprozess gegen Vater begonnen

Im Fall eines sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen den 39-jährigen Vater wegen des Verdachts des Mordes begonnen. Vor Beginn der Verhandlung herrschte großes Medien- und Publikumsinteresse. Neben zahlreichen österreichischen Pressevertretern zeigten auch deutsche TV-Sender großes Interesse, nachdem der Angeklagte deutscher Staatsbürger ist.

von APA