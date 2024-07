Tote nach Massenpanik in Indien

Nach einer Massenpanik auf einer religiösen Veranstaltung in Nordindien gibt es Dutzende Tote. Unter den Opfern seien überwiegend Frauen und Kinder, sagte der Amtsarzt Rajkumar Aggarwal im indischen Fernsehen. Man habe eine Untersuchung des Unfallhergangs angeordnet, so Aggarwal. Das Unglück ereignete sich demnach in einem Dorf im Bezirk Hathras im Bundesstaat Uttar Pradesh. Der Sender NDTV berichtete am Dienstag von 87 Toten, die Behörden zunächst von mindestens 60.

von APA