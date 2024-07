Topgesetzter Djokovic steht im Olympia-Viertelfinale

Der Topgesetzte Novak Djokovic steht bei den Olympischen Spielen in Paris im Viertelfinale. Der serbische Tennis-Star siegte am Mittwoch im Achtelfinale auf dem Court Philippe-Chatrier gegen Dominik Koepfer aus Deutschland mit 7:5,6:3. Auf dem Weg zur ersehnten ersten Olympia-Goldmedaille trifft der 24-fache Grand-Slam-Sieger in der Runde der letzten acht auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der den Argentinier Sebastian Baez mit 7:5,6:1 bezwang.

von APA